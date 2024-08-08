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Doğuştan engelli Şilan, polis ablalarının desteğiyle parklara gidebiliyor

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Bingöl'de yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan 11 yaşındaki Şilan, İl Emniyet Müdürlüğünce hediye edilen akülü sandalye ile daha önce gezemediği ve gidemediği parklara Toplum Destekli Polislik Şubesi biriminde görevli ablalarının da desteğiyle gidebiliyor.

Bingöl'de yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan 11 yaşındaki Şilan, İl Emniyet Müdürlüğünce hediye edilen akülü sandalye ile daha önce gezemediği ve gidemediği parklara Toplum Destekli Polislik Şubesi biriminde görevli ablalarının da desteğiyle gidebiliyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, doğuştan bedensel engelli olan Şilan'ın akülü sandalye ihtiyacını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında karşılaşmıştı. 23 Nisandan bu yana Şilan'ın her ihtiyacına koşan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, düzenli olarak onunla vakit geçirmeye devam ediyor. Bedensel engeli nedeniyle evden çıkmada zorlanan Şilan'a destek olan polis ablaları, onu mahallede gezdirip parka götürüyor, arkadaşları gibi vakit geçiriyor. Şilan'ı ve annesi Zehra Koca'yı evinde ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Şilan'a her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

"Allah devletimize zeval vermesin, bizlere çok destek veriyorlar"

Ekiplerin düzenli olarak ziyaretinden memnun olduğunu belirten anne Zehra Koca, İl Emniyet Müdürlüğünün hediye ettiği akülü sandalye sayesinde istediği her yere götürebildiğini söyledi. Anne Zehra Koca, "Benim kızım bedensel engelli yürüyemiyor. Sürekli tedavilere götürüyorum, evde eğitim görüyor, elimden geleni yapıyorum. Allah devletimize zeval vermesin, bizlere çok destek veriyorlar. Kızım sürekli evdeydi, götüremiyordum, kaldırıp indiremiyordum, gücüm yetmiyordu. Allah razı olsun Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü kızıma akülü sandalye imkanı sağladı. O günden beri dışarıya, parka, hastaneye, istediği her yere götürebilme imkanımı sağladılar. Çok mutluyum bu yönden eskisi gibi sadece evin içinde kalmıyor. Sosyalleşebiliyor, biraz da olsa arkadaşlarıyla vakit geçirebiliyor" dedi.

"Sürekli bize gelip kızıma arkadaşlık ediyorlar"

Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polislerin kızına arkadaşlık ettiğini belirten anne Zehra Koca, "Emniyet Müdürlüğümüzdeki personel sürekli evime gelip kızıma arkadaşlık ediyorlar, kızımı gezdiriyorlar, kızımla oynuyorlar, destek oluyor. Bu konuda gerçekten minnettarım rabbim eksikliklerini göstermesin" diye konuştu.

"Tek hayalim kızımın yürüyebilmesi"

Tek hayalinin kızının yürümesi olduğunu dile getiren Koca, "Bir anne olarak isterim ki kızımda artık kendi ayaklarıyla yürüsün. Gerçekten tek hayalim yürüsün ve o engeli kalksın. Ben her zaman şunu derim; eğitim hiçbir zaman benim kızıma engel olmasın. Bu konuda sesimi duyurmak isterim. Hayırseverler kızım için eğitim ve sağlık desteğini karşılarlarsa çok mutlu olurum. Benim elimde imkanım yok, bu olursa kızımın ve benim duamı alırlar. Kızım yürüdüğünde, büyüdüğünde kendi gibi olan kızlar için umut olsun. İstiyorum ki elimi tutsun dışarı çıkalım, kardeşleriyle birlikte oynasın, tek hayalim bu" şeklinde konuştu.

"Yürümek ve oyun oynamak istiyorum"

Yürümek ve arkadaşlarıyla oyunlar oynamak istediğini kaydeden Şilan ise "Hayallerimde doktor olmak var, öğretmen de olabilirim. Yürümek isterim, oyun oynamak isterim, diğer herkes gibi gezmek isterim. Arkadaşlarımla, kardeşlerimle oynamak isterim, okula kendim gitmek istiyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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