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Doğuştan Engelli Gençten Pandomimle Başarı Hikayesi

Doğuştan Engelli Gençten Pandomimle Başarı Hikayesi
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Kayseri'de doğuştan işitme ve konuşma engeli olan Halit Keklikoğlu, pandomim sanatıyla hem kendini ifade ediyor hem de insanları eğlendiriyor. Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencisi Halit, öğretmeniyle birlikte pandomim yeteneğini geliştirerek hem arkadaşlarına hem de minik öğrencilere mutluluk saçıyor.

Kayseri'de, doğuştan işitme ve konuşma engeli olan Halit Keklikoğlu, 'sözsüz sanat' olarak bilinen pandomim ile insanları eğlendirirken, başarısı ile de takdir topluyor.

Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Halit Keklikoğlu, içine kapanıklığını pandomim ile aştı. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Neriman Akbaş Atıcı'nın desteği ile ilgisi olduğu pandomimde kendisini geliştiren Keklikoğlu, okulda arkadaşlarını, ziyaret ettiği anaokullarında ise minik öğrencilerinin yüzünü güldürüyor. Halit'in hikayesini anlatan Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Neriman Akbaş Atıcı; "Halit'i aslında çok bilmiyordum. Okula ilk geldiği günlerde içine kapanıktı ve kendini göstermiyordu. Okulda dans edebilecek, pandomim yapabilecek öğrenciler arıyordum. Öğrencilerimiz bana Halit ile kendi aralarında çok güzel pandomim yaptığını söylediler ve yanıma çağırdım. Daha sonra beraber çalışmaya başladık. Kendi aramızda koreografiler bulduk. Ardından Engelliler Haftası gibi okul etkinliklerimizde ve müdürlüğün etkinliklerinde Halit ile etkinlikler düzenledik. Bu süreçte kendini geliştirdi. Bu konuda tutkusu var ve yaparken çok eğleniyor" dedi.

"Bu sanatı meslek olarak da devam ettirebileceğini düşünüyorum"

Atıcı; "Halit'in duyması sıfır. Sadece işaret diliyle konuşuyor. Algısı çok açık ama anlaşılmadıklarını hissediyorlar. Bundan dolayı bazen zihinsel ve duygusal dengelerini sağlamakta sıkıntı yaşıyorlar ve psikolojik sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle psikolojik dengesini sağlamak açısından bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Okuldaki arkadaşlarına da faydası oldu. Onlar içinde farklı bir etkinlik oluştu. Anaokullarında da programlar düzenliyoruz. Oradaki minik öğrencilerinde enerjilerinin yükseldiğini fark ettim. Halit'in bu işe çok tutkusu var. Bundan dolayı bu sanatı meslek olarak da devam ettirebileceğini düşünüyorum. Çünkü Halit'in akademik olarak ilerlemesi sıfır duyma olduğu için çok zor. Görsel ve taklit yeteneği bu kadar iyi olan bir öğrencimin sahne sanatları ve gösteri alanında ilerleyebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmeni aracılığıyla işaret diliyle konuşan Halit Keklikoğlu ise; pandomime devam ederse mutlu olacağını söyleyerek, meslek olarak yapmak istediğini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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