Doğuştan engelli çocuk akülü sandalyesine kavuştu

Muş'ta yaşayan doğuştan engelli 6 yaşındaki Ümeyir Karademir, İyilik Ailesi Platformu sayesinde akülü sandalyesine kavuştu. Küçük Ümeyir'in en büyük hayali ise Fenerbahçeli futbolcularla tanışmak.

Muş'ta yaşayan 6 yaşındaki Kandemir, sonunda akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu. Doğuştan engelli olan küçük Ümeyir, bu sandalye ile hayatında yeni bir sayfa açtı. Ailesi ve arkadaşları tarafından sevgiyle desteklenen Ümeyir'in en büyük hayali ise Fenerbahçeli oyuncularla tanışmak. Sandalyesini ilk kez kullanırken yaşadığı mutluluğu saklayamayan

Ümeyir, yüzündeki gülümseme parkta oynayan arkadaşlarını da mutlu etti. Fenerbahçe taraftarı olan Ümeyir, en büyük hayalinin Fenerbahçeli oyuncularla tanışmak olduğunu dile getirdi. Ailesi ve çevresi, bu hayalin de gerçekleşmesi Fenerbahçe Spor Kulübü'ne çağrıda bulunuldu.

Ümeyir'in Fenerbahçeli futbolcularla tanışmak istediğini söyleyen Baba Nihat Kandemir, "Oğlum Ümeyir sandalyesine kavuştuğu için çok teşekkür ederim. Oğlum artık dışarı çıkabilir ve arkadaşları ile parkta gezebilir. Çok mutlu olduk. İyilik ailesi platformuna teşekkür ederim. Oğlum Fenerbahçe taraftarı. En büyük hayali ise Fenerbahçeli oyuncularla buluşup tanışmak istiyor. Çok büyük bir Fenerbahçe taraftarıdır" dedi.

Ümeyir'in parktaki arkadaşlarından Burak Şen de, "Arkadaşımız dışarı çıkamıyordu. Uzaktan biz izliyordu. Onun artık akülü sandalyesi var çok mutlu olduk. Artık bizimle oynayabilecek. O çok mutlu" şeklinde konuştu. - MUŞ