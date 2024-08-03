Üye Girişi
Haberler

Doğuştan engelli çocuk akülü sandalyesine kavuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta yaşayan doğuştan engelli 6 yaşındaki Ümeyir Karademir, İyilik Ailesi Platformu sayesinde akülü sandalyesine kavuştu. Küçük Ümeyir'in en büyük hayali ise Fenerbahçeli futbolcularla tanışmak.

Muş'ta yaşayan doğuştan engelli 6 yaşındaki Ümeyir Karademir, İyilik Ailesi Platformu sayesinde akülü sandalyesine kavuştu. Küçük Ümeyir'in en büyük hayali ise Fenerbahçeli futbolcularla tanışmak.

Muş'ta yaşayan 6 yaşındaki Kandemir, sonunda akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu. Doğuştan engelli olan küçük Ümeyir, bu sandalye ile hayatında yeni bir sayfa açtı. Ailesi ve arkadaşları tarafından sevgiyle desteklenen Ümeyir'in en büyük hayali ise Fenerbahçeli oyuncularla tanışmak. Sandalyesini ilk kez kullanırken yaşadığı mutluluğu saklayamayan

Ümeyir, yüzündeki gülümseme parkta oynayan arkadaşlarını da mutlu etti. Fenerbahçe taraftarı olan Ümeyir, en büyük hayalinin Fenerbahçeli oyuncularla tanışmak olduğunu dile getirdi. Ailesi ve çevresi, bu hayalin de gerçekleşmesi Fenerbahçe Spor Kulübü'ne çağrıda bulunuldu.

Ümeyir'in Fenerbahçeli futbolcularla tanışmak istediğini söyleyen Baba Nihat Kandemir, "Oğlum Ümeyir sandalyesine kavuştuğu için çok teşekkür ederim. Oğlum artık dışarı çıkabilir ve arkadaşları ile parkta gezebilir. Çok mutlu olduk. İyilik ailesi platformuna teşekkür ederim. Oğlum Fenerbahçe taraftarı. En büyük hayali ise Fenerbahçeli oyuncularla buluşup tanışmak istiyor. Çok büyük bir Fenerbahçe taraftarıdır" dedi.

Ümeyir'in parktaki arkadaşlarından Burak Şen de, "Arkadaşımız dışarı çıkamıyordu. Uzaktan biz izliyordu. Onun artık akülü sandalyesi var çok mutlu olduk. Artık bizimle oynayabilecek. O çok mutlu" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fenerbahçe İyilik Çocuk Muş İnsan Hakları Yerel Spor Güncel Haberler

İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

 Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

 İmamoğlu'dan tartışma yaratacak iddia: MHP'li oldukları için bir tek o belediyeye para göndermediler

İmamoğlu'dan tartışma yaratacak iddia: MHP'li oldukları için bir tek o belediyeye para göndermediler

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Haniye'nin cenazesine katılmayan Mahmud Abbas tepkilerin odağında

Haniye'nin cenazesine katılmayan Mahmud Abbas tepkilerin odağında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title