Doğum yapacağı hastane hasar görünce uçakla İstanbul'a getirildi

Malatya'da deprem sırasında doğum yapacağı hastane hasar gören Sonay Arpacı ile eşi Faruk Arpacı AFAD'a ait uçakla İstanbul'a getirildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde doğum yapan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından 10 şehirde birçok bina yıkıldı, çok sayıda yapı da ağır hasar aldı. Malatya'daki depremde hasar ağır hasar görerek kapatılan hastanelerden birinde deprem sabahı sezaryen doğum randevusu olan Sonay Arpacı'nın doğum işlemi gecikti. Sonay Arpacı ve eşi Faruk Arpacı, 2 gün arabalarında kaldıktan sonra doğum için Mardin'e doğru yola çıktı. Yolda Elazığ'da mola veren aile buraya yardım için gelen AFAD uçakların dönüşte depremzedelerin tahliyesini yaptıklarını öğrendi. Çift, Elazığ'daki havalimanında bir gün kaldıktan sonra Çarşamba günü gelen uçakla İstanbul'a getirildi. Sonay Arpacı, Muhammed Göktuğ adını verdiği bebeğini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dünyaya getirdi. Anne ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre İstanbul'da ikamet eden akrabalarının yanında kalacakları öğrenildi.

"Bebeğimiz de çok şükür sağlıklı"

Yaşadıkları süreci anlatan Faruk Arpacı, "Pazartesi günü deprem sabahı bizim planlanmış bir şekilde sezaryenimiz vardı doktorumuz o şekilde öngörmüştü. Hazırlıklarımızı yapıp sabah doğumu beklerken gecesinde 04.30 gibi depremle uyandık. Can havliyle dışarı çıktık hazırlıklarımızı alamadan. Hava şartları nedeniyle 2 gün aracımızda kaldık. Hastanemizde ağır hasar almıştı. Depremin üçüncü günü Mardin'e seyahat etmek durumunda kaldık. Mardin'e giderken Elazığ'da mola verdiğimiz sırada AFAD için yetkililerimizin gönderdikleri uçakların dönüşte depremzedeleri aldığını öğrendik. Bir gün de Elazığ havalimanında kaldık. Çarşamba günü oradan kalkan uçakla hastaneye geldik, biz öncesinde bilgilendirmiştik hastanemiz bizi iyi bir şekilde karşıladı. Akşam 22.30 civarında da çocuğumuzu kucağımıza aldık. Annemiz de bebeğimiz de çok şükür sağlıklı. Bu süreçte buradaki akrabalarımız bizi misafir edecekler çocuğumuz biraz daha toparlayana kadar bir müddet burada kalmayı düşünüyoruz" dedi.

Doğum geciktiği için endişelendiğini belirten anne Sonay Arpacı ise, "Zaten Pazartesi için bir sezaryen hazırlığımız vardı. Gece saat 04.30'da depremle sarsıldık. Sezaryenimiz gecikmiş oldu. Ağır kış şartları açlık vesaire de olunca bizi baya zorladı. Endişelerimiz oldu, bebek sağlıklı mı nasıl olacak sonuçta sezaryenin gecikmiş olması bizi etkileyecek mi diye. Bu şekilde olumsuz düşüncelerimiz oldu ama buna da çok şükür Elazığ aktarmalı olarak buraya ulaştık hastanede de sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Allah razı olsun herkesten. İnşallah bizim gibi zor durumda olanlar da buralara ulaşarak rahatlarlar" dedi. - İSTANBUL