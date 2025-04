Doğum Türleri Üzerine Tartışmalar: Vajinal ve Sezaryen Doğum Eşittir

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Bilecek Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray, "normal doğum" tartışmalarına ilişkin "Vajinal doğum da sezaryen doğum da normal doğumdur. Biz hekimler için hasta için, gebe için ne gerekliyse o normal doğumdur" dedi.

Sivassporlu oyuncuların sahaya "Doğal Olan Normal Doğum" pankartıyla çıkmasıyla başlayan tartışmalara, Sağlık Bakanlığı'nın tıp merkezlerinde planlı sezaryen yapılamayacağına ilişkin düzenlemesi eklendi.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray, tartışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vajinal doğum da sezaryen doğum da normal doğumdur"

"Şimdi bu tanımlara ilişkin öncelikle söyleyeyim. Vajinal doğum da sezaryen doğum da normal doğumdur. Öncelikle bu ifadenin çok netleşmesi gerekir zihinlerimizde. Biz hekimler için hasta için, gebe için ne gerekliyse o normal doğumdur. Dolayısıyla vajinal doğum normal doğum, sezaryen doğum normal değil diye bir sınıflama teknik olarak, tıbbi olarak yok. Yani hekimlik uygulaması içerisinde hastaya normal doğum yaptırıyorum diye bir terim, tanım kullanılmaz. Hasta vajinal yolla doğum yaptı ya da sezaryenle doğum yaptı diye kullanılır. Bunun bu şekliyle kullanılıyor olmasını bir an önce durdurmak gerekir. Bu ne nasıl sonuçlanıyor? O zaman vajinal yolla doğum yapamamış, sezaryen yoluna ilerlemesi gereken, o doğum yolunun tercih edildiği örneğin anneler için acaba yanlış bir şey mi oldu? Ben bunu başaramadım mı? 4 Ekim'de öyle bakanlığının öyle bir kampanyası da olmuştu hiç etik olmayan. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Tıbbi olarak gerekliliği ne ise ona hekim karar verir ve o yolu tercih eder. Her ikisi de normal doğrudur.

"Karar verecek kişi hekimdir"

Bu çok yanlış bir şey. Her ikisi de sağlıklı doğum şekli. Her ikisinin de elbette olumlu ya da olumsuz yanları olabilir ama her ikisi de bir doğum şeklidir. Buna karar verecek kişi hekimdir. Hekim hastayı süreç içerisinde değerlendirir. O hasta için gerekli doğum şeklini hasta ile paylaşır. İlk defa gördüğü bir hastayı da acil olarak eğer doğum gerekiyorsa değerlendir ve orada tıbbi gereklilik her neyse, koşullar ne emrediyorsa ona karar verir. Birinin birine o açıdan üstünlüğü yoktur."