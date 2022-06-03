Doğum günü pastalarını köy çocuklarına gönderdiler - Haberler

BATMAN (İHA) – Batman'da yaşayan iki kardeş, batı illerinde doğum günü olan çevrelerindeki insanların pastalarını onların adına alıp köy çocuklarına ikram etti.

Batman'da yaşayan Mehmet Emin Sevin ve Beşir Sevin kardeşler, batı illerinde yaşayan çevrelerindeki insanların doğum günü pastalarını alıp köydeki çocuklarla buluşup onların adına keserek ikram ediyor. Mehmet Emin Sevin, "Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Oyuktaş'taki çocuklarımıza pasta getirdik. Bu pastalarda batıda yaşayan insanlar kendi doğum günlerinde onlar pasta kesmiyorlar özellikle doğudaki çocuklara pastalarını gönderiyorlar ve pastalarını kesmelerini istiyorlar. Biz de bugün onlara 10 adet pasta getirdik. Toplamda 130 - 140 çocuğa pasta ısmarladık. Çocukların gözlerindeki o mutluluğu görünce bizler de daha fazla yardımcı olmak istiyoruz çocuklara" dedi.

Köyde yaşayan 12 yaşındaki Amine Demir, ağabeylerinin kendilerine getirdikleri pastaları yediklerini ve çok mutlu olduklarını ifade etti. 13 yaşındaki Ayşegül Berice ise, yedikleri pastanın lezzetli olduğunu ve herkese çok teşekkür ettiklerini dile getirdi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel