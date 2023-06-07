Doğubayazıtlı kadınlar toprağa hayat verdi

Doğubayazıt Belediyesinin kurduğu kadın kooperatifi ile ekilmeyen topraklar hayat buldu.

Kadın Aile Müdürlüğü ve Doğubayazıt Belediyesinin kurduğu kooperatif ile ekilmez ve biçilmez denen topraklarda ayçiçeği, yeşil mercimek, domates, mısır ve arpa filizlenmeye başladı.

Belediye başkanı Yıldız Acar'ın da kendi elleri ile nesilden nesile tohumlama yöntemi ile ektiği ekinler, hasat zamanı paketlenip ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında yerini alacak. - AĞRI