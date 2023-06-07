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Doğubayazıtlı kadınlar toprağa hayat verdi

Doğubayazıtlı kadınlar toprağa hayat verdi

Yerel Haberler

Doğubayazıt Belediyesinin kurduğu kadın kooperatifi ile ekilmeyen topraklar hayat buldu.

Doğubayazıt Belediyesinin kurduğu kadın kooperatifi ile ekilmeyen topraklar hayat buldu.

Kadın Aile Müdürlüğü ve Doğubayazıt Belediyesinin kurduğu kooperatif ile ekilmez ve biçilmez denen topraklarda ayçiçeği, yeşil mercimek, domates, mısır ve arpa filizlenmeye başladı.

Belediye başkanı Yıldız Acar'ın da kendi elleri ile nesilden nesile tohumlama yöntemi ile ektiği ekinler, hasat zamanı paketlenip ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında yerini alacak. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğubeyazıt Aile Yerel Haberler

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