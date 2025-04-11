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Doğubayazıt'ta Şiddetli Rüzgar 280 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti

Doğubayazıt'ta Şiddetli Rüzgar 280 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar, 280 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Olay sonrası Ağrı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği, mağdur yetiştiriciye yeni koyun temin edeceklerini açıkladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 280 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tutumlu Köyü'nde meydana gelen şiddetli rüzgar, Mehmet Karaya'ya ait çadırdan yapılmış ahırda 280 küçükbaş hayvanın telef olmasına yol açtı. Olayın ardından Ağrı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği yönetimi ve personeli, bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve yetiştiriciye geçmiş olsun dileklerini iletti. Birlik, yetiştiricisinin kaybını göz ardı etmeyerek, imkanları doğrultusunda yeni koyun temin edeceğini açıkladı. Güvenlik güçleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili tespitlerde bulundu. Birlik yetkilileri, mağduriyetin giderilmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapacaklarını belirtti. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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