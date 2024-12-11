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Doğubayazıt'ta Okul Servisleri Denetlendi

Doğubayazıt'ta Okul Servisleri Denetlendi
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Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde, öğrencilerin güvenli bir yolculuk yapabilmesi için polis ekipleri okul servislerini denetledi. Ekipler, sürücülere yönetmeliklere uymaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde okul servisleri denetlendi.

Doğubayazıt'ta öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla öğrenci servislerinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

Trafik ekipleri okul servislerini kontrol ederek, servis sürücülerine bilgilendirme yaptı. Servis sürücülerinden yönetmeliklere uymalarını isteyen ekiplerin, sürücülerden öğrencileri sağlıklı bir şekilde taşımaları uyarısında bulundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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