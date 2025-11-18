Doğubayazıt'ta Köy Yolu Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen köy yolları asfalt çalışmaları kapsamında, Doğubayazıt'ta 5,3 kilometrelik bölüm BSK ile kaplandı.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen köy yollarını iyileştirme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesine bağlı Çetenli-Dağdelen grup köy yolunda yapılan sıcak asfalt (BSK) serim çalışmaları tamamlandı.

