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Doğubayazıt'ta 500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu İnşaatı Devam Ediyor

Doğubayazıt'ta 500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu İnşaatı Devam Ediyor
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 500 seyirci kapasiteli spor salonunun inşaatı hızla devam ediyor. Tamamlandığında gençlerin ve sporcuların ihtiyaçlarını karşılayacak olan salon, 2800 metrekare alanda inşa ediliyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 500 seyirci kapasiteli Doğubayazıt Kapalı Spor Salonu'nun inşaatı hızla devam ediyor.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, spor salonunun tamamlanmasıyla gençlerin ve sporcuların sportif ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi. Açıklamada, "Gençlerimizin ve sporcularımızın sportif ihtiyaçlarına cevap verecek, spor altyapısını daha da güçlendirecek ve sporcularımıza ulusal ve uluslararası arenada başarılar elde etmelerini sağlayacak 2 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen 500 seyirci kapasiteli Doğubayazıt Kapalı Spor Salonu'nun inşaatı aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Spor salonunun yakın zamanda tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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