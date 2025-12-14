Doğu Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Erdoğan, ödeme konusundaki yanlış anlaşılmaları düzeltti

Vatandaşların 2'nci gözlüğü ücretsiz alabileceği yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulunan Doğu Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Erdoğan, "Daha önce hekim tarafından uzak ve yakın gözlük bir arada yazılmadığı durumlarda, hastalar iki ayrı gözlük almak istemediklerinde, kendi tercihleriyle ikisini bir arada sunan çok odaklı gözlük camlarını seçiyordu. Ancak bu camlar hekim tarafından reçeteye yazılmadığı için, kurum tarafından çok odaklı gözlük statüsünde değerlendirilmemekte ve yalnızca organik cam ödemesi yapılmaktaydı. Yeni yapılan düzenleme ile bu karmaşıklığın giderilmesi amacıyla, gözlük ödemeleri tek odaklı ve çok odaklı olarak 2 ayrı uygulamaya ayrıldı ve ek uygulama kapsamında yeniden düzenlendi" dedi.

10 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenleme sonrası, çok odaklı gözlük camlarıyla ilgili bilgi karmaşası oluştu. Doğu Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Abdurrahim Erdoğan, 10 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde, uzman hekim tarafından aynı reçetede hem uzak hem de yakın olmak üzere 2 adet gözlük reçete edilmesi halinde, hasta tercihine istinaden yeni bir reçete düzenlenmeden çok odaklı gözlük bedelinin kurumca karşılanacağı hükmü getirildiğini aktardı. Erdoğan, "Bununla birlikte, ulusal ve yerel basında ile birçok sosyal medya platformunda, çok odaklı gözlük camlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedelsiz karşılanacağı ve vatandaşların bu camları ücret ödemeden alabileceği yönünde haberler dolaşmaya başladı. İşin doğrusu şudur ki, daha önce hekim tarafından uzak ve yakın gözlük bir arada yazılmadığı durumlarda, hastalar iki ayrı gözlük almak istemediklerinde, kendi tercihleriyle ikisini bir arada sunan çok odaklı gözlük camlarını seçiyordu. Ancak bu camlar hekim tarafından reçeteye yazılmadığı için, kurum tarafından çok odaklı gözlük statüsünde değerlendirilmemekte ve yalnızca organik cam ödemesi yapılmaktaydı. Yeni yapılan düzenleme ile bu karmaşıklığın giderilmesi amacıyla, gözlük ödemeleri tek odaklı ve çok odaklı olarak 2 ayrı uygulamaya ayrıldı ve ek uygulama kapsamında yeniden düzenlendi. Buna göre, çok odaklı gözlük camları için kurum tarafından yapılacak ödeme, cam numaralarına göre değişiklik göstermek üzere 162 liradan başlayıp, en yüksek numara olan 2 ve 12 grubunda 375 liraya, 3 ve üzeri numaralar için ise 395 liraya kadar çıkmaktadır. Çok odaklı gözlük camı kullanan hastalarımız ve vatandaşlarımızın da bildiği üzere, bu camlar kullanılan teknoloji, ham madde ve markalara bağlı olarak 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişen özel üretim ürünlerdir. Bu kapsamda, vatandaşlarımız muayene olduktan sonra kendilerine 2 gözlük yazılması halinde, optisyenlik müesseselerine gittiklerinde, ikisi bir arada olarak adlandırılan çok odaklı camları tercih ettiklerinde, seçilen cama göre ücretlendirme yapılmaktadır" dedi.

Erdoğan, örneğin, 10 bin lira bedelinde birçok odaklı gözlük camı tercih eden ve 0-2 numara grubunda yer alan bir vatandaş için, kurumun karşılayacağı tutarın yalnızca 162 lira olacağını, geri kalan bedelin ise vatandaş tarafından, geçmişte olduğu gibi, kendi cebinden karşılanacağını aktardı. Erdoğan, "Haberlerde ve sosyal medyada oluşan bu yanlış algıları düzeltmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur. Hastalarımızın göz ve görme sağlığı açısından düzenli olarak muayene olmaları, uzak ve yakın gözlüğü bir arada kullanan vatandaşlarımızın ise geçmişte olduğu gibi aradaki farkı ödeyerek gözlüklerine sahip olabilecekleri önemle hatırlatılmak isteriz" diye konuştu. - DİYARBAKIR