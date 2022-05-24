Doğu Kazakistan Öğretim Üyesinden Üniversiteye ziyaret - Haberler

Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Erasmus Eğitim Hareketliliği Programı çerçevesinde Sarsen Amanzholov Doğu Kazakistan Devlet Üniversitesi'nden gelen öğretim üyesi Doç. Dr. Tolkyn Abdrakhmanova'yı ağırladı.

Bülent Ecevit Üniversitesine gelen Abdrakhmanova, yakından inceleme fırsatı bulurken, akademik faaliyetlerle ilgili olarak akademik personel ile fikir alışverişinde bulundu. Detaylı bir program dahilinde konuk edilen Abdrakhmanova, müfredat hazırlama ve geliştirme ofisi, ölçme-değerlendirme ofisi ve mesleki gelişim birimi başta olmak üzere ofis ve birimlerini ziyaret ederek yetkili öğretim elemanlarından faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Genel sınav haftası dahilinde ölçme ve değerlendirme süreçlerini canlı olarak gözlemleyen Amanzholov, programın ilerleyen günlerinde, Farabi Kampüsü'nde gerçekleştirilen Erasmus Koordinatörlüğü ziyareti ve kampüs turu ile beraber, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ve Bahar Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılarak öğrencilerle eğlenceli zaman geçirdi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel