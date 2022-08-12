Doğaya salınan Anadolu yaban koyunları izlendi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında doğaya salınan Anadolu yaban koyunlarının izleme çalışması yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında doğaya salınan Anadolu yaban koyunlarının izleme çalışması yapıldı. İzleme çalışması Bölge Müdürü Şahin Çılgın başkanlığında gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarına 2019 yılında salınan Anadolu yaban koyunları teknik ekipmanlar ile izlenerek hayvanların yaşam alanları, beslenmeleri ve sağlıkları kontrol edildi. Çalışmaya Çılgın'ın yanı sıra Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Turgut Civri, Şube Müdürü Selçuk Öcal ve personeller katıldı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Doğa Koruma ve Milli Parklar Karahisar Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Doğaya salınan Anadolu yaban koyunları izlendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.