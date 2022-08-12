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Doğaya salınan Anadolu yaban koyunları izlendi

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Doğaya salınan Anadolu yaban koyunları izlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında doğaya salınan Anadolu yaban koyunlarının izleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında doğaya salınan Anadolu yaban koyunlarının izleme çalışması yapıldı.

İzleme çalışması Bölge Müdürü Şahin Çılgın başkanlığında gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarına 2019 yılında salınan Anadolu yaban koyunları teknik ekipmanlar ile izlenerek hayvanların yaşam alanları, beslenmeleri ve sağlıkları kontrol edildi. Çalışmaya Çılgın'ın yanı sıra Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Turgut Civri, Şube Müdürü Selçuk Öcal ve personeller katıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karahisar Yerel Haberler

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