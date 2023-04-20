Doğanşehir'de depremde vefat edenler için mevlit okutuldu

Malatya'nın ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler için Mevlid-i Şerif ve iftar programı düzenlendi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde Doğanşehir'de 142 kişi hayatını kaybetti. Yaraların sarılmaya başlandığı Doğanşehir'de İlçe Belediyesi tarafından depremde vefat eden vatandaşlar için Erkenek Mahallesi'nde Mevlüt-i Şerif ve İftar programı düzenlendi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, depremde yaşamlarını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. İlçe Müftüsü Tayyip Tüz ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Düzenlenen mevlit programına Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti ve MHP Malatya Milletvekili adayları, Siyasi İlçe Başkanları, Belediye Meclis üyeleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA