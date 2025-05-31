Doğanın Kalbinde: Sohmarik Yaylası

Doğanın Kalbinde: Sohmarik Yaylası
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Erzincan Kemah'taki Sohmarik Yaylası, eşsiz doğası ve huzur dolu atmosferiyle doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Yerli halk ve doğa severler için keyifli bir kaçış noktası olan bu yayla, doğal güzelliklerin yanı sıra bölgenin kültürel mirasını da yaşatıyor.

Doğanın kalbinde saklı cennet: Sohmarik Yaylası görenleri hayran bırakıyor

ERZİNCAN - Erzincan Kemah'taki Sohmarik Yaylası, Koçkar köyü sınırlarında saklı bir doğa harikası olarak ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Koçkar Köyü sınırları içerisinde yer alan Sohmarik Yaylası, doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Eşsiz doğası, yemyeşil çayırları, serin pınarları ve sakin atmosferiyle adeta saklı bir cennet olan bu yayla, her yıl yerli halkın yanı sıra doğa severlerin de uğrak noktası haline geliyor.

Erzincan'ın yüksek rakımlı dağları arasında gizlenmiş olan Sohmarik Yaylası, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için huzur dolu bir kaçış noktası sunuyor. Yaz aylarında serin havası ve doğal kaynak suları ile öne çıkan yayla, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasını da yaşatıyor. Yöre halkı tarafından yaz mevsiminde yaylacılık geleneklerinin sürdürüldüğü Sohmarik'te, ziyaretçiler hem doğal güzelliklerin hem de Anadolu'nun kadim yaşam biçimlerinin izini sürebiliyor.

Fotoğraf tutkunlarının da gözdesi haline gelen yayla, gün doğumu ve gün batımında sunduğu manzaralarla kartpostalları aratmıyor. Doğaseverler, kampçılar ve trekking grupları için ideal bir rota olan Sohmarik, henüz keşfedilmemiş doğal güzellikleriyle Erzincan turizmine değer katmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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