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Doğanın Hazineleri Güvende: Erzurum'da Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi Destek Almaya Hak Kazandı

Doğanın Hazineleri Güvende: Erzurum'da Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi Destek Almaya Hak Kazandı
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Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen proje, yerel biyolojik çeşitliliği korumayı ve biyokaçakçılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Proje, ekoloji atölyeleri ve sertifikalı eğitimlerle desteklenecek.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Ekoloji ve İklim Topluluğu tarafından hazırlanan "Doğanın Hazineleri Güvende: Erzurum'da Biyokaçakçılıkla Mücadele" başlıklı proje Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Erzurum'un zengin biyolojik çeşitliliğini korumayı ve biyokaçakçılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Damla İlayda Kurt'un koordinatörlüğünde ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Turan'ın danışmanlığında yürütülüyor. Proje kapsamında ekoloji atölyeleri düzenlenecek ve katılımcılara sertifikalı eğitimler verilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan proje ekibi Erzurum'un endemik türler bakımından Türkiye'nin en zengin üçüncü ili olduğuna dikkat çekerek: "Projenin, endemik türlerin korunmasına yönelik hassasiyeti artıracağına ve yerel halkın ekolojik sorumluluk bilincini geliştireceğine inanıyoruz. 1 Şubat 2025 tarihinde başlayacak proje, 2 Mart 2025 tarihine kadar sürecek ve bu süreçte ekolojik farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceğiz. "Doğanın Hazineleri Güvende" projesi, Erzurum'da çevre bilinci yüksek, korumacı bir toplum oluşturma yolunda önemli bir adım olacak. Çevre dostu bir toplum inşa etme hedefiyle faaliyetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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