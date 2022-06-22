Bayraklı Belediyesi Doğançay'a Pazar Yeri Yapacak - Haberler

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Bayraklı Belediyesi Doğançay'a Pazar Yeri Yapacak

ANKA - Yerel
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Bayraklı Belediyesi Doğançay'a Pazar Yeri Yapacak

Bayraklı Belediyesi, Doğançay’a 600 metrekarelik yeni ve modern bir pazar yeri kazandırmak için çalışmalara başladı.

Bayraklı Belediyesi, Doğançay'a 600 metrekarelik yeni ve modern bir pazar yeri kazandırmak için çalışmalara başladı.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Doğançay mahallesinin önemli ihtiyaçlarından olan yeni pazar yeri ile ilgili çalışmalara başladı. 600 metrekarelik alan üzerine kurulacak pazar yeri üstü kapalı olarak inşa edilecek. Bölgede üretilen organik ürünlerin satışının da gerçekleştirileceği pazar yerinin kısa sürede hizmete açılması bekleniyor. Doğançay Pazar Yeri, Bayraklı'nın 11'inci kapalı pazar alanı olacak.

"YEREL ÜRETİMİ DE DESTEKLEYECEĞİZ"

Çalışmaları yerinde inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Doğançay'da yaşayan vatandaşlarımızın pazar yeri için yoğun talebi vardı. Söz verdik, sözümüzü yerine getiriyoruz. Kısa zamanda tamamlayıp hizmete açmak istiyoruz. Doğançay'da üretilen organik ürünlerin de satışının yapılacağı modern bir alışveriş mekanı tasarlıyoruz. Böylece yerel üretimi de destekleyeceğiz. Satış alanı ve çevre düzenlemesiyle Doğançay'a yakışır bir pazar yeri kazandıracağız" dedi.

ANKA / Yerel

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