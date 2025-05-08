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Doğanbey İlkokulu Öğrencilerinden Anneler Günü'ne Özel Video

Doğanbey İlkokulu Öğrencilerinden Anneler Günü'ne Özel Video
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Doğanbey İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, Anneler Günü'nde annelerine olan sevgilerini şarkılarla ve mesajlarla dile getirdikleri özel bir video hazırladı. Sınıf öğretmeni Berna Kırbıyık, etkinliğin çocukların özgüvenine katkı sağladığını vurguladı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Doğanbey İlkokulu 1-A öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla özel bir video hazırladı.

Sınıf öğretmeni Berna Kırbıyık rehberliğinde hazırlanan özel video, öğrencilerin annelerine olan sevgisini samimi ve içten ifadelerle yansıtıyor.

Hazırlanan videoda çocuklar, annelerine olan duygularını şarkılar ve kısa mesajlarla ifade etti. Öğrencilerin sevgi dolu sözleri izleyenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti. Video sınıfta izlenirken duygu dolu anlar yaşandı.

Sınıf öğretmeni Berna Kırbıyık, "Çocuklarımızın duygularını ifade etmeleri, özgüvenlerini geliştirmeleri açısından bu tür etkinlikler çok önemli. Anneler Günü vesilesiyle onlara sevgilerini özel bir yolla anlatma fırsatı sunduk. Hepsiyle gurur duyuyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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