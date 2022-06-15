Doğalgazlı mangal ünitelerinde sona doğru
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kocaeli'de bir ilk olacak olan doğalgazlı mangal ünitelerinin yapımı için çalışmalar tamamlanmak üzere.Kömürsüz ve dumansız mangal keyfinin yaşanacağı üniteler, Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde hayata geçirilecek.
Kocaeli'de bir ilk olacak olan doğalgazlı mangal ünitelerinin yapımı için çalışmalar tamamlanmak üzere.
Kömürsüz ve dumansız mangal keyfinin yaşanacağı üniteler, Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde hayata geçirilecek. Klasik taş mangal düzenekleri bulunan Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde vatandaşlar koku ve duman dolayısıyla özellikle yaz aylarında şikayette bulunuyordu. Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde 10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği doğalgazla çalışan mangal üniteleri, oluşacak koku ve dumanı da engellemiş olacak. Körfez Belediyesi yetkilileri, ünitelerin kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. - KOCAELİ
Karadeniz'de bulunan doğalgaz faturaları düşürür mü? #Karadeniz | #doğalgaz— Haberler (@Haberler) June 13, 2022
İhlas Haber Ajansı / Yerel