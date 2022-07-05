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Doğalgazı karaya ulaştıracak dev gemi İstanbul boğazından geçti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Doğalgazı karaya ulaştıracak dev gemi İstanbul boğazından geçti

Karadeniz'de bulunan doğal gazı karaya ulaştırmak için çalışmaları gerçekleştirecek "Castoro 10" isimli dev gemi İstanbul boğazından geçti.

Karadeniz'de bulunan doğal gazı karaya ulaştırmak için çalışmaları gerçekleştirecek "Castoro 10" isimli dev gemi İstanbul boğazından geçti. Gemi geçişi sırasında boğaz trafiğe kapatılırken havadan çekilen görüntülerde geminin devasa boyutu gözler önüne serildi.

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan, doğal gazı vatandaşla buluşturmak için hız kesmeden çalışmalara devam ediyor. Keşfedilen doğal gazın gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedefleniyor. Karadeniz'de doğalgaz çalışmaları için İstanbul boğazından "Castoro 10" isimli dev gemi geçti. Dron pilotu Güçlü Atamer'in havadan görüntülediği gemi devasa boyutu ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Gemi boğaz geçişi sırasında kıyı emniyetine bağlı gemilerde eşlik etti. Boğaz gemi geçişi sırasında trafiğe kapatıldı. Toplam 325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığında gemi, İstanbul boğazına saat 06.00'da giriş yaptı. Yaklaşık 2 saat süren yolculuk sonrası Karadeniz'e açılarak Zonguldak'ın Filyos Limanı'na doğru yola devam etti.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İHA)

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