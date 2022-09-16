Doğalgaz çalışmalarında belediye muhtarlarla el ele çalışıyor

Burhaniye'nin aralıksız süren doğalgaz çalışmaları belediye ve muhtarların işbirliğinde devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan'ın öncülüğünde AKSA Doğalgaz İşletme Müdürü Levent Üstünel ve doğalgaz çalışması yapılan mahallelerin muhtarları el ele vererek çalışmaların daha sağlıklı yürümesi ve projelerin tarihlerinin belirlenmesi noktasında ortak çalışma yürütüyor.

Doğalgaz çalışmalarının yapıldığı alanlarda vatandaşlarla bir araya gelen Belediye, AKSA ve Muhtarlar vatandaşlarında talepleri ve sorularını yanıtlayarak çalışmalar hakkında bilgiler aktarıyor. Yapılan mahalle incelemelerinde heyet yeni yapılacak doğalgaz çalışmaları hakkında vatandaşlara müjdeli haberler de veriyor. Ziyaret sırasında Kocacami mahallesinde yer alan Yeşilkent Apartmanı sakinlerine de yarın itibariyle doğalgaz hattının çekileceğinin müjdesini veren heyeti vatandaşlar da tebrik ediyor.

Konu ile ilgili olarak değerlendirme yapan Balıkesir AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. İşletme Müdürü Levent Üstüner, En başından beri kendilerine ve halkına büyük özverilerle yardımcı olan Belediye Başkanı Ali Kemal Devecilere ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan'a teşekkür ederek "Onlar sayesinde Burhaniye doğalgaza erken kavuştu" dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ise "Burhaniye'nin doğalgaza geçiş süreci kısa ama sancılı bir dönem, özellikle yollar konusunda vatandaşlarımızın duyarlılığına teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR