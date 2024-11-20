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Doğal Şifa Deposu: Aydın'ın Muşmula Meyvesi

Doğal Şifa Deposu: Aydın'ın Muşmula Meyvesi
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Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişen beşbıyık meyvesi, sağlık faydaları ile dikkat çekiyor. Pazarcı esnafı, muşmulaların faydalarını bilenlerin fiyat sormadan aldığını belirtiyor. Kasım ayında toplanarak kış aylarında tüketilen bu meyve, bol vitamin içeriyor ve çeşitli sağlık yararları sağlıyor.

Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişen muşmula olarak da bilinen beşbıyık meyvesinin şifa deposu olduğuna dikkat çeken pazarcı esnafı Hasan Hüseyin Korkmaz, rağbetin genel olarak güzel olduğunu ifade ederek "Faydasını bilen fiyatını sormadan alıyor" dedi.

Dağlarda kendiliğinden yetişen ve olgunlaşarak kahverengiye döndükten sonra tüketilen beşbıyık, pazar tezgahlarında yerini aldı. Kasım aylarında toplanmaya başlanan ve kış aylarında tüketilen beşbıyığın faydalarını bilenler ise rağbet göstermeye başladı.

Kahverengi görünümü ve yumuşak yapısıyla dikkat çeken muşmulanın tam bir şifa deposu olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Hasan Hüseyin Korkmaz; "Muşmulalarımız Atça'nın Uzunlar köyünden geliyor. Bol şifalı bir meyve, çekirdeklerini yutabiliyorsun. Çekirdekleri zarar vermiyor. Sağlığa iyi geliyor. Faydaları çok. Karaciğerdeki toksinlerin vücuttan atılmasını destekliyor, astım, bronşit gibi solunum yolları enfeksiyonu hastalıklarına iyi gelir. Bol A ve C vitamini barındırıyor. Yani kış aylarında yenebilecek bir meyve. Ağızdaki ve boğazdaki bakterileri temizliyor. Kısacası mükemmel bir meyve ancak hak ettiği değeri tam göremiyor. Eskiler bunun önemini biliyor, gelip hemen alıyor. Yani eski insanlar biliyor fiyatını sormadan alıyor. Yeniler bilmiyor tabi. Bu ne diye sorduklarında anlatıyoruz. Beşbıyık da denir. Genel olarak rağbet güzel. Doğal bir meyve. Zaten dağlarda kendiliğinden yetişir. İlaç, gübre yok. Üretim için fidanlarını diken de var ama bizim buralarda genel olarak dağlarda kendiliğinden yetişiyor. Kilosu da 50 ile 100 TL arasında değişiyor. Olgunlaşmamışı genel de 50 TL'den olgunlaşmışı da 100 TL'den satılıyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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