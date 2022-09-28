Doğal afetten zarar gören çiftçilere 2 milyon 847 bin 21 TL ödeme yapıldı

Gölpazarı ilçesinde meydana gelen doğal afetlerden zarar gören çiftçilere Acil Destek Gideri ödemesi yapıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde haziran ve temmuz aylarında meydana gelen dolu, sel ve su baskınından dolayı zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılmıştı. Bu doğrultuda harekete geçen Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının Acil Destek Giderleri ödeneğine istinaden Gölpazarı'nda bulunan 460 çiftçiye toplamda 2 milyon 847 bin 21 TL ödeme yapıldığı bilgisini verdi.

Kaymakam Mercan, bu konuyla ilgili açıklamasında, "İlçemizde yaşadığımız doğal afet sonrası birçok çiftçimiz zarar gördü. Acil Destek gider ödemesi ile 460 çiftçimize toplamda 2 milyon 847 bin 21 TL banka hesaplarına aktarılmıştır. Emeği geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya ve emeği geçen herkese ilçemiz adına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK