Kayseri'de Öğretim Görevlisi Abdülkadir Dağlı'nın Ahşap Kuş Evleri Sergisi Açıldı

Kayseri'de Öğretim Görevlisi Abdülkadir Dağlı'nın doğa gezisi sırasında topladığı ahşap parçalarından yaptığı kuş evlerinin bulunduğu sergi açıldı.

Kayseri Üniversitesi'nde görevli Öğretim Görevlisi Abdülkadir Dağlı, doğa gezilerinde topladığı ahşap parçalarını kuş evine kendi emeği döndürdü. Yaptığı proje ile evleri köy okullarındaki öğrencilere de gönderen Dağlı, eserlerinin yer aldığı sergiyi de açtı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Büyükşehir Sanat Galerisi'nde açılan sergide yer alan birbirinden renkli kuş evleri görenleri hayran bıraktı. Sergi öncesinde konuşan Dağlı, "Bu çalışmalar tamamen gönül işleri. Dağda, bayırda gezerken bulduğumuz ahşap parçaları sırtımızda taşıyıp bir objeye dönüştürme gayreti. Onların büyük bir bölümü de kuş evlerinden oluşuyor. Her yıl dünyada Berlin şehri büyüklüğünde bir alan insanlar tarafından betonlaştırılıyor, asfalta dönüşüyor. Dolayısıyla dünyamız bir önceki yıldan çok daha yaşanılamaz hale geliyor. Bu kuş evlerini bir proje kapsamında uzak köylerdeki çocuklara göndereceğimizi söylediğimizde bir karşılık gördü ve destek aldı. Bu da bize ilham oldu. Buradan yola çıkarak her yaş grubundaki kişilerin dikkatini çekebilecek bir çalışma yaptık ve geliştirdik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ