Haberler

Kayseri'de Öğretim Görevlisi Abdülkadir Dağlı'nın Ahşap Kuş Evleri Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Üniversitesi'nde görevli Abdülkadir Dağlı, doğa gezilerinde topladığı ahşap parçalarından yaptığı kuş evlerinin sergisini açtı. Sergi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi ve kuş evleri, Dağlı'nın projeleriyle köy okullarındaki öğrencilere de gönderilecek. Dağlı, bu çalışmalarının çevre bilincine dikkat çekmek ve gönül işi olduğunu vurguladı.

Kayseri'de Öğretim Görevlisi Abdülkadir Dağlı'nın doğa gezisi sırasında topladığı ahşap parçalarından yaptığı kuş evlerinin bulunduğu sergi açıldı.

Kayseri Üniversitesi'nde görevli Öğretim Görevlisi Abdülkadir Dağlı, doğa gezilerinde topladığı ahşap parçalarını kuş evine kendi emeği döndürdü. Yaptığı proje ile evleri köy okullarındaki öğrencilere de gönderen Dağlı, eserlerinin yer aldığı sergiyi de açtı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Büyükşehir Sanat Galerisi'nde açılan sergide yer alan birbirinden renkli kuş evleri görenleri hayran bıraktı. Sergi öncesinde konuşan Dağlı, "Bu çalışmalar tamamen gönül işleri. Dağda, bayırda gezerken bulduğumuz ahşap parçaları sırtımızda taşıyıp bir objeye dönüştürme gayreti. Onların büyük bir bölümü de kuş evlerinden oluşuyor. Her yıl dünyada Berlin şehri büyüklüğünde bir alan insanlar tarafından betonlaştırılıyor, asfalta dönüşüyor. Dolayısıyla dünyamız bir önceki yıldan çok daha yaşanılamaz hale geliyor. Bu kuş evlerini bir proje kapsamında uzak köylerdeki çocuklara göndereceğimizi söylediğimizde bir karşılık gördü ve destek aldı. Bu da bize ilham oldu. Buradan yola çıkarak her yaş grubundaki kişilerin dikkatini çekebilecek bir çalışma yaptık ve geliştirdik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.