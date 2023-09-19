Doğa yürüyüşü, gençlerden büyük ilgi gördü

Şehitkamil Belediyesi tarafından 16-22 Eylül 2023 Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Sağlığınızı Adım Adım İyileştirin" mottosuyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

16-22 Eylül 2023 tarihleri arasında spor ve sağlık dolu etkinliklere sahne olan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından Dülük Tabiat Parkı'nda hareket dolu etkinlikler gerçekleştirildi.

Organizasyona katılan doğaseverler, 3 kilometrelik özel bir parkur boyunca yürüyüş yapma fırsatı elde ettiler. Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde ve gruplar halinde egzersizler gerçekleştirerek, sağlıklı bir yaşam tarzının önemini deneyimledi. Egzersizlerin tamamlanmasının ardından katılımcılara sağlıklı beslenmeyi sembolize eden yeşil elmalar ve çeşitli armağanlar takdim edildi.

Sağlık dolu etkinliğe Kamil Ocak Spor Lisesi öğrencileri, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcuları, spor eğitmenleri, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

"Hareketli bir yaşama teşvik ediyoruz"

Etkinlik sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hareketli bir yaşam tarzını teşvik etme amacında olduklarını belirtti. Başkan Fadıloğlu, "Sağlığımızı korumak ve hareketli bir yaşam tarzını teşvik etmek, bizim için çok önemli. Bu etkinlikle katılımcılarımıza hem doğayı daha yakından tanıma fırsatı sunduk, hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini bir kez daha vurguladık. Bu güzel organizasyon, katılımcılarımızın gösterdiği ilgi ve enerjiyle taçlandı. Tüm katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP