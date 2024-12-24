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Doğa yürüyüşçüleri 2 bin metrede Sarıkamış şehitlerini andı

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Doğa yürüyüşçüleri 2 bin metrede Sarıkamış şehitlerini andı Kar ve tipi altında tamamlanan etkinlikte, şehitlerin yaşadığı zorlu atmosfer hissedilmeye çalışıldı Zirveye ulaşan katılımcılar tarafından şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu Eskişehir Doğa Aktiviteleri...

Doğa yürüyüşçüleri 2 bin metrede Sarıkamış şehitlerini andı

Kar ve tipi altında tamamlanan etkinlikte, şehitlerin yaşadığı zorlu atmosfer hissedilmeye çalışıldı

Zirveye ulaşan katılımcılar tarafından şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği kapsamında Üçtepeler zirvesine yürüyüş gerçekleştirdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Aktiviteleri Grubu, Sarıkamış şehitlerine duydukları saygı ve minneti ifade etmek adına anlamlı bir etkinlik düzenledi. Milli sporcu ve antrenörler Eda ve Gökay Konuk kardeşler eşliğinde 35 kişilik bir ekip, iki bin metre rakımlı Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Üçtepeler mevkiine 25 kilometrelik zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kar ve tipi altında tamamlanan etkinlikte, şehitlerin yaşadığı zorlu atmosfer hissedilmeye çalışıldı. Zirveye ulaşan katılımcılar tarafından şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu antrenörlerinden Eda Konuk, yapılan aktiviteyle ilgili "Doğa yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerle milli değerlerimizi anmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğa yürüyüşçüleri 2 bin metrede Sarıkamış şehitlerini andı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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