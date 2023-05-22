Doğa tutkunlarının rotası Pamukova oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği doğa yürüyüşlerinde doğaseverlerin rotası Eskiyayla/Akçay Barajı/Melekşe Oruç Parkuru oldu. Doğanın temiz havasını soluyan doğa tutkunları Pamukova'nın eşsiz manzarasını da seyir ettiler. Doğa yürüyüşleri 4 Haziran Akyazı Yörükyeri Parkuruyla devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri, ikinci etabı olan Eskiyayla/Akçay Barajı/Melekşe Oruç Parkuru ile devam etti. 200 doğaseverin katıldığı yürüyüşte 18 kilometrelik parkur geçildi. Doğa tutkunları yürüyüş boyunca doğanın temiz havasını solarken Pamukova'nın eşsiz manzarasını da seyrettiler. Büyükşehir Belediyesinin doğa yürüyüşlerinde ki uzman ekibi eşliğinde güvenli bir şekilde doğa yürüyüşünü gerçekleştiren doğaseverler bu güzel Pazar gününü fotoğraf çekilerek ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmediler.

Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar, "Hayatın gürültüsünden, karmaşasından uzaklaşıp Sakarya'nın doğası ile buluştuk. Bu imkanı bize sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada ise, "Doğa Yürüyüşlerinde üçüncü etabımız 4 Haziran Pazar günü Akyazı Yörükyeri Parkuruyla devam edecek. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler" denildi. - SAKARYA