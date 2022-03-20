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Doğa Kolejinde satranç turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Doğa Kolejinde satranç turnuvası başladı

Adıyaman Doğa Kolejinde tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Doğa Kolejinde tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün EDEP Zeka Küpü Projesi kapsamında İTÜ ETA Vakfı Adıyaman Doğa Koleji organizatörlüğünde kolej binası içerisinde gerçekleştirilen satranç turnuvasına Adıyaman ve ilçelerinden 280 öğrenci katılım sağladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 3 farklı kategoride yapılacak olan turnuvanın startı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Gümüş, Doğa Koleji Adıyaman Kurucusu Orhan Ekinci, Ortaokul Müdürü Nesrin Ekinci, Lise Müdürü Hamit Ekinci ve İlkokul Müdürü Mustafa Evren tarafından verildi.

Turnuvaya katılan öğrenciler birincilik için bir biriyle kıyasıya mücadele etti. - ADIYAMAN

Doğa Kolejinde satranç turnuvası başladı

Doğa Kolejinde satranç turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı, Doğa Koleji, Adıyaman, Ekinci, Yerel, Haberler

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