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Doğa Kolejinde Satranç Turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Doğa Kolejinde Satranç Turnuvası

Adıyaman Doğa Kolejinde 15 Temmuz Satranç Turnuvası düzenlendi.

Adıyaman Doğa Kolejinde 15 Temmuz Satranç Turnuvası düzenlendi.

23-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası sporcuların yoğun katılımları sonrası sona erdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TSF Adıyaman İl Temsilciliği ve ev sahipliğini üstlenen Adıyaman Doğa Koleji İşbirliği ile düzenlenen turnuvada sporcular bir birilerini yenmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuvaya katılan sporcu velileri de çocuklarından daha çok heyecan yaşadığı yüzlerine yansıdı. İki gün süren turnuvada derece yapan sporcular kupa, başarı belgesi ve madalya takdim edildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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