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Doğa Fotoğrafçısı Tilkinin Saldırısına Uğradı

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Doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, tilkiyi eliyle beslediği sırada tilkinin saldırısına uğradı. Demirbaş, tilki ile kurduğu bağın önemine vurgu yaparak, yaban hayvanlarının zararsız olduğunu belirtti.

Doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, eliyle beslediği tilkiye ilişkin, İHA muhabiri ile yaptığı röportaj sırasında "Yaban hayvanları zararsız" sözlerinin hemen arkasından tilkinin saldırısına uğradı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, kentin farklı noktalarındaki ormanlarda yaban hayatının izlerini taşıyan fotoğraflar çekiyor. Demirbaş, 3 ay önce ailesi ile Kızılcahamam'da piknik yaptığı esnada yanına gelen tilki ile bağ kurdu. 3 ay boyunca iki günde bir tilki ile karşılaştığı noktaya tavuk ciğeri getiren Demirbaş, tilkiyi eliyle besliyor.

Demirbaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu tilkiyi 3 aydır besliyorum. Onunla güzel bir anda tanıştım. Piknik yaparken yanımıza geldi ve ona bir şeyler verdik. Ondan sonra bir isim taktım ve ertesi gün tekrar geldim. Sonra tekrar tekrar geldim. Bir gönül bağımız oluştu. Çağırdığım zaman geliyor. Tavuk ciğeri ile besliyorum. Hemen hemen iki günde bir gelmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Gönülden gönüle bir bağ oluştu"

Tilki ile kurduğu bağa da vurgu yapan Demirbaş, "Ben buradan tüm dünyayı sevmenin sevilmenin ne kadar kıymetli ve güzel bir şey olduğunu göstermek için tilki ile bağ oluşturduk. Sürekli buraya gelerek tilkiyi, doğadaki yaşamı, hayvanları anlamak ve dinlemek için sürekli onun yanına geliyorum. Birbirimizi dil olarak konuşamasak ve anlamasak da gönülden gönüle bir bağ oluştu" şeklinde konuştu.

Yaban hayvanları zararsız" dediği anda tilkinin saldırısına uğradı

Öte yandan, İHA muhabirine röportaj verdiği esnada, "Yaban hayatındaki hayvanlar aslında zararsız hayvanlar. Siz onlara tehdit olmadığınız sürece" ifadesini kullanan Demirbaş, arkasından gelen tilkinin saldırısına uğradı. Tilki, Demirbaş'ın gömleğini ısırarak çekmeye çalıştı. Demirbaş ise o anda sakin kalmayı başardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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