Dodurgalı sporcu Türkiye Taekwondo Şampiyonasında ikinci oldu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurga Spor Kulübü sporcularından İklim Metin, Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 2.'si oldu. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurga Spor Kulübü sporcularından İklim Metin, Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 2.'si oldu. 20-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında Amasya'da devam eden Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 50 kg Kızlarda Dodurga Spor Kulübü sporcularımızdan İklim Metin 7 maç yaparak Türkiye ikincisi oldu. Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Dodurga Spor Kulübü olarak yine kürsüde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, genç sporcu ve antrenörlerini tebrik etti. Başkan Selim Tuna, "Sporcumuzu, hocası Hanife Yıldız'ı ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Bilecik Türkiye Amasya Yerel Haberler

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