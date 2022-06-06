Dodurga'da muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı - Haberler

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Dodurga'da muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dodurga'da muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 3'ü aynı aileden 6 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 3'ü aynı aileden 6 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı.

Beldeye bağlı 4 mahalleden biri olan Mithatpaşa Mahallesi'nde 5 Haziran Pazar günü muhtarlık seçimi gerçekleştirildi.

Üçü aynı aileden 6 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde 763 kayıtlı seçmenin bulunduğu mahallede 634 seçmen sandık başına gitti. 608 oyun geçerli sayıldığı seçimler sonrasında 217 oy alan Resul Yalçın Mithatpaşa Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu. Diğer adaylardan Ali Osman Ayvaz 45, Hüseyin Ayvaz 124, İbrahim Ayvaz 125, İsmail Doğan 58 ve Osman Kışçı 39 oy aldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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