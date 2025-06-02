Doç. Dr. Suna Çağaptay, Avrupa Birliği Projesinde Türkiye'yi Temsil Etti

Doç. Dr. Suna Çağaptay, Avrupa Birliği Projesinde Türkiye'yi Temsil Etti
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MSKÜ Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay, COST projesinde Türkiye'yi temsil eden tek Türk araştırmacı olarak seçildi. Ayrıca, farklı çalışma gruplarında uzman olarak görev alacak.

MSKÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay, Avrupa Birliği Bilim ve Teknoloji araştırma projeleri olarak bilinen COST kapsamında yürütülen CA 23143 Praytıcıpate başlıklı projenin düzenleme ve bilim komitesinde Türkiye'yi temsilen seçilen tek Türk araştırmacı oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay, Avrupa Birliği Araştırma Konseyi bünyesindeki araştırma projesi kapsamında dahil olduğu çok uluslu ve disiplinlerarası projede önemli bir başarıya imza attı. Doç. Dr. Çağaptay, 'CA23143 Participation through Prayer in the Late Medieval and Early Modern World (PRAYTICIPATE)' araştırma projesinin düzenleme ve bilim komitesinde ülkemizi temsilen aday gösterilip seçilen tek Türk araştırmacı oldu.

Doç. Dr. Çağaptay, bu görevinin yanı sıra aynı COST projesi kapsamında 'WG1 Material realities of prayer', 'WG2 Social realities and networks of prayer and WG3 Immersive realities of prayer', başlıklı çalışma gruplarında uzman araştırmacı olarak yer alıyor. 'CA23141 Managing Artificial Intelligence in Archaeology (MAIA)' başlıklı başka bir COST projesinde 'WG4 Dissemination and Communication' adlı çalışma grubuna da uzman araştırmacı olarak davet edildi.

Hem CA 23143 hem de CA 23141'e 2022 yılından bu yana kazı başkanlığını yürüttüğü Kuşadası Kadıkalesi Kazısı Bizans dönemi, mekan, insan ve dini ritüller ve arkeolojide sanal gerçeklik ve yapay zeka kullanımları üzerine yaptığı çalışmalarla katkıda bulunacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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