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Doç. Dr. Faruk Karakeçili: Keneleri Elle Öldürmeyin

Doç. Dr. Faruk Karakeçili: Keneleri Elle Öldürmeyin
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına dikkat çeken Doç. Dr. Faruk Karakeçili, kenelerin elle öldürülmemesi gerektiğini belirtti ve kene kırma yönteminin yanlış olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Faruk Karakeçili: "Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır"

ERZİNCAN - Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına dikkat çeken Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, "Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır" dedi.

Halk arasında kene kırma diye bilinen yöntemin çok yanlış olduğunu ifade eden Doç. Dr. Faruk Karakeçili, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi artık çok aşina olduğumuz bölgemizin bir gerçeği. Genellikle nisan, mayıs aylarında hızla artmaya başlıyor. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz korunma yöntemleri ve diğer hususlarda. Hayvanların üzerinden çıplak elle keneleri koparıp ezip atılması buna halk arasında kene kırma deniyor. En büyük hatalardan birisi. Bunu yıllardır vatandaşlarımıza söylüyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. Hala kene kırma vakasıyla karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel

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