DMD Hastası Şenol Berk İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Haber: Osman Bekar

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Fatih ve Serpil Çıvgın çifti, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası oğulları Şenol Berk'in tedavisi için yardım çağrısında bulundu. Ailenin umudu, Dubai'de yapılması gereken ve maliyeti yaklaşık 3 milyon dolar olan tedavi.

Oğulları Şenol Berk'e üç yıl önce DMD teşhisi konulan Çıvgın ailesi, o günden bu yana tedavi için mücadele veriyor. Soma'da ilk kontrollerin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde yapılan testlerden sonuç alınamayınca aile, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. Burada yapılan genetik incelemelerde Şenol Berk'in 56. geninde mutasyon olduğu ve DMD hastası olduğu tespit edildi.

Oğlunun tedavisi için çalıştığı işten ayrıldığını belirten baba Fatih Çıvgın, "Şimdi süt satarak para kazanmaya çalışıyorum. Ancak yem maliyetleri çok yüksek. Hem kira hem hayvanların masrafları derken elimiz kolumuz bağlandı. Ne yapacağımızı bilemez durumdayız" dedi.

"Diğer çocuklar gibi hayata karışmasını istiyoruz"

Anne Serpil Çıvgın ise oğlunun psikolojik olarak zorlandığını ifade ederek, "Yaşıtlarını gördüğünde çok üzülüyor. Oyun oynamak, okula gitmek, bisiklete binmek istiyor. Biz de onun diğer çocuklar gibi hayata karışmasını istiyoruz. Tek çaremiz Dubai'deki tedavi" dedi.

Valilik onaylı kampanya

Manisa Valiliği'ne başvurarak yardım toplama izni aldıklarını, yardım kampanyasının tamamen devlet kontrolünde yürütüldüğünü söyleyen baba Çıvgın, şunları kaydetti:

"IBAN hesaplarımız Ziraat Bankası'nda blokeli. Paralar sadece devlet kontrolünde, yeterli miktar toplandığında doğrudan hastaneye aktarılacak. Yardım kutularını bile valilik mühürledi. Gönül rahatlığıyla destek olabilirler.

Oğlumuzun yeniden koşup oynayabilmesi, okula gidebilmesi için tek umudumuz bu tedavi. Ne olur sesimizi duyun, Şenol Berk'in hayalini birlikte gerçekleştirelim."