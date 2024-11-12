DKMP'den Afyonkarahisar'da Yangın Tatbikatı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat itfaiye personelleri tarafından kurum bahçesinde uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikatla ilgili DKMP'den yapılan yazılı açıklamada ise "Tatbikatta yangınlarla mücadelede zamanın ve yangına doğru müdahalenin önemine değinilen açıklamada tüm ev ve işyerlerinde yangına büyümeden müdahale edebilecek yangın tüplerinin ve bunları kullanabilecek eğitimli kişilerin bulunmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Yapılan bilgilendirmelerin ardından meydana gelen bir yangına yangın tüpleriyle müdahale konusunda personellerimize uygulamalı eğitim verildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR