DKMP'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DKMP'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
DKMP'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Kurum yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitime DKMP'de görevli personeller katıldı. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde personellere iş sağlığı ve güvenliğinin önemi anlatılarak, alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Eğitim faaliyetinin gruplar halinde devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karahisar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title