Diyarbakırlılar Sıcak Havada Ciğer Keyfini Sürdürüyor

Diyarbakırlılar Sıcak Havada Ciğer Keyfini Sürdürüyor
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Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 45 dereceyi aşmasına rağmen, vatandaşlar ciğer salonlarını doldurmaya devam ediyor. Ciğer ustaları, yüksek sıcaklıklara alışkın olduklarını belirtirken, ciğere olan ilginin azalmadığını ifade ediyorlar.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının 45 derecenin üzerine çıkması günlük yaşamı olumsuz etkilese de kentin vazgeçilmez lezzeti olan ciğere rağbet devam ediyor.

Kavurucu sıcağa rağmen vatandaşlar ciğer salonlarını doldururken, ciğer ustaları da ocakbaşındaki mesailerine ara vermeden devam ediyor. Ateşle sıcağın birleştiği tezgahların başında çalışan ustalar, yüksek sıcaklığa alışkın olduklarını ifade ederken, ciğere olan ilginin sıcak havalarda dahi azalmadığını belirtiyor. Vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen ciğerin tadından vazgeçemediklerini söyledi.

Ustalardan Musa Menteş, havaların çok sıcak olduğunu fakat alışkan olduklarını söyledi. Menteş, "Mecburen ekmek parası için çalışıyoruz. Bize göre çok sıcak değil, alışmışız zaten. Dışardan gelen misafirlerimize göre sıcak olabilir" dedi.

Vatandaşların sıcaklara rağmen ciğerden vazgeçmediğini her saate tükettiklerini de aktaran Menteş, "Seviliyor, sıcaklık fayda etmiyor. Ciğerin lezzetinden dolayı vazgeçilmiyor" diye konuştu.

Müşterilerden Mehmet Biçer ise, havaların sıcak olmasına rağmen ciğer yemeyi sevdiklerini kaydederek, "Bizi rahatsız etmiyor. Eğer taze kuzu ciğeri olursa rahatsız etmez" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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