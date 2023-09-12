Diyarbakırlılar Gökhan paşalarını uğurladı

Diyarbakır eski İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu havalimanında vatandaşların yoğun katılımıyla uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karar ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığına atanan eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından Diyarbakır'dan uğurlandı. İki yılda Diyarbakır halkının büyük sevgi ve saygısını kazanan, birçok çalışmaya imza atan Tuğgeneral Çiloğlu, yeni görev yerine gitmek üzere havalimanına gittiğinde kalabalık bir vatandaş grubu tarafından karşılandı. Çiloğlu, uğurlamaya gelen vatandaşlarla teker teker tokalaşarak helallik istedi. Toplanana kalabalık Çiloğlu'nu alkışlarla Diyarbakır'dan uğurladı. - DİYARBAKIR