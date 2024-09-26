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Diyarbakırlı Peynirci, Geleneksel Peynirin Zorluklarını Anlatıyor

Diyarbakırlı Peynirci, Geleneksel Peynirin Zorluklarını Anlatıyor
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50 yıldır peynircilik yapan Şehmus İlya, geleneksel köy peynirinin fabrikasyon ürünlerle rekabet edemediğini dillendiriyor. Oğlu Aziz İlya ile birlikte köy peynirinin kalitesinin önemine vurgu yapıyorlar.

Diyarbakır'da 50 yıldır peynircilik yapan Şehmus İlya, babasından kendisine kalan mesleği oğlunun da devam ettirdiğini söyledi.

Şehmus İlya, geleneksel köy peynirinin fabrikasyon ürünlerle rekabet edemediğini dile getirerek, fabrika ürünlerinin fiyatları düşük olduğu için köy peynirlerinin satışının eskisi gibi olmadığını kaydetti. İlya, "Şu anda peynirin fiyatı 250 lira, bir kilo peynir almak için insanlar 4-5 kez tur atıyorlar. Millet alabilsin diye 5-10 lira kalsın diyoruz. Burada kilo başı 10 lira ile çalışıyoruz. Bu peynir İstanbul, İzmir ya da Bursa'da olsaydı 250 lira yerine 400-500 lira olurdu. Fabrikasyon peynirler Konya ve Samsun'dan geliyor. Bu peynirler tozdan yapılıyor, içine kimyasal madde atılıyor" dedi.

Şehmus İlya'nın oğlu Aziz İlya ise bu işin dedesinden babasına, babasından da kendisine kaldığını söyledi. İlya, "Fabrika peynirleri çıktıktan sonra köy peyniri eskisi gibi satılamıyor. Köy peyniri ile fabrikasyon peynir arasında tat ve kalite farkı vardır. Köy peynirini insanlara tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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