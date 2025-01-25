Diyarbakırlı Ömer Tekin, Tarihi Olayları Not Alıyor

Diyarbakır'da yaşayan Ömer Ekin, Türkiye'de ve Müslüman ülkelerde yaşanan tarihi olayları tek tek not alıyor ve gelecek nesillere bir miras bırakıyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bakkal işletmeciliği yapan Ömer Tekin, hobi olarak eski Türk ve dünya paralarını topluyor, dengbej kasetleri biriktiriyor ve en önemlisi tarihi önemli olayları birer birer not alıyor. Tekin, "Bazı olayları yazıyorum, içinde yaşadığım olayları yazıyorum, tarihleriyle birlikte not alıyorum. Ülke dışına çıktığım zaman mesela Suudi Arabistan'a gittiğim zaman Suriye'den geçiyorduk, İran'dan geçiyorduk, Irak'tan geçiyorduk, Ürdün'e gidiyorduk. Onların paralarından yanımda kalan olursa getirip cam altına bırakıyordum ve zamanımı bu şekilde onlara bakarak değerlendiriyorum" dedi.

1968 yıllarına ait dengbej bantlarının olduğunu söyleyen Tekin, "Teypler Türkiye'de yoktu, Almanya'dan geliyordu, Japonya'dan geliyordu. Getiriyorduk, alıyorduk. Dengbejlere merakım vardı, söylediklerini kasetlere kaydediyordum. Bizim görmediğimiz daha önce olan olayları dengbejler türkülerinde anlatıyordu, ben de onları not alıyordum ve defterime yazıyordum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR