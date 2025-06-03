Diyarbakırlı Öğrencilerin Spor Başarıları Göz Dolduruyor

- Diyarbakırlı öğrencilerin spor başarıları göz doldurdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da özel bir okulda okuyan 2 öğrenci sporda elde ettikleri başarılarla göz doldurarak diğer öğrencilere örnek oluyor.

Türkiye Karate Şampiyonası'nda Diyarbakırlı öğrencilerin başarısı dikkat çekti. 41 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılım sağladığı yarışmada Nehir Aytulun kick boks ve kick light branşlarında dünya 3.'sü olurken Nesrin Yazar ise Türkiye Karate şampiyonasında 5. oldu.

Öğrencilerin önce Ceylan Karavil Park AVM yönetimi tarafından başarıları kutlandı ve çiçek taktim edildi ardından yemek ve çeşitli aktiviteler ile taçlandırıldı. Okulun yönetim kurulu başkanı Reşit Barış, "İki kızımıza da önce başarılar diliyorum ve birçok alanda başarı elde edebilecek kızlarımız var. Bu kızlarımıza da hem burs hem de elimizden gelen tüm imkanları yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sağlık Koleji Okul Müdürü Ömer Büyükhan da öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Büyükhan, "Öğrencilerimiz akademik olarak da başarılıdırlar. Spor alanında da gerçekten ulusal ve uluslararası alanda çok başarılı oldular. Nehir Aytulun kızımız dünya üçüncüsü oldu. Biz okul yönetimi olarak da kendisine burs verdik. Nesrin Yazar kızımızda karate alanında Türkiye 5.'si oldu. Bu iki öğrencimizle gurur duyuyoruz başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Okulun Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Şimşek ise "Diyarbakırlı Nehir Aytulun bütün Türkiye'nin, bütün memleketimizin Diyarbakır'ımızın şerefi iftiharı, medarı iftiharı, onu tebrik ediyoruz canı gönülden. 41 ülke, 4 bin sporcunun arasında iki branşta dünya üçüncülüğü aldı gerçekten memleketimizi, insanları çok mutlu etti. Her taraftan teşekkürler, tebrikler yağıyor. Diyarbakırlı öğrencimiz Nehir Aytulun'u kutluyorum. Nesrin kızımız da şu anda Türkiye beşincimiz o da dünya birincisi olmak için gayret gösteriyor ondan da çok şeyler bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye Karate Şampiyonası'nda 5.'ci olan Nesrin Yazar ise şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır il ve bölge birincisiyim. Türkiye beşincisiyim. Hedefim Dünya şampiyonu olmak. İlk karateye abim başladı. Benim de hevesim oldu izledim, beğendim. Gittim karate yaptım sonra ilk maçım Şanlıurfa'da oldu derece yapamadım ama heves ettim. Sonra devam ettikçe tecrübelerim arttı ve her maçtan dereceyle döndüm. Toplam 8 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Hedefim ileride antrenör olmak ve kendi öğrencilerimi yetiştirmek."

Dünya 3'üncüsü olan Nehir Aytulun da spora 2 yıl önce sınıf arkadaşının yönlendirmesiyle başladığını söyledi. Aytulun, "2 yıl önce kick boks ile tanıştım. Yakın zamanda 2 dünya üçüncülüğü başka bir dünya kupasında da 2 dünya üçüncülüğüm var toplamda 4 dünya üçüncülüğüm var ve katıldığım ilk Türkiye Şampiyonasında ikinci oldum. Daha önümde nice şampiyonluklar, maçlar var. Şu anki hedefim milli sporcu olmak ve ülkemi temsil etmek" şeklinde konuştu.