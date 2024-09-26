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Diyarbakırlı İkili, DesignforExport Tasarım Yarışması'nda Birincilik Elde Etti

Diyarbakırlı İkili, DesignforExport Tasarım Yarışması'nda Birincilik Elde Etti
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Türkiye İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen DesignforExport Tasarım Yarışması'nda, Diyarbakırlı iç mimar Hüseyin Uzut ve eşi akademisyen Nurcan Uzut, uzman akademisyen kategorisinde Türkiye birinciliğine layık görüldü. Çift, bu yıl dördüncü kez ödül alarak tasarım alanındaki başarılarını pekiştirdi.

Türkiye İhracatçı Birlikleri tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin tasarım potansiyelini dünyaya tanıtmayı amaçlayan DesignforExport Tasarım Yarışması, bu yıl da büyük ilgiyle karşılandı. İhracat potansiyeli taşıyan tasarımları ödüllendiren ulusal çapta önemli bir etkinlik olan bu yarışmada, Diyarbakırlı iç mimar Hüseyin Uzut ve eşi akademisyen Nurcan Uzut, uzman akademisyen kategorisinde Türkiye birinciliğine layık görüldü.

Yarışmanın 2008 yılından bu yana düzenlenen her yeni edisyonunda, Türkiye'nin tasarımda ne kadar ilerlediği ve uluslararası pazarda yer edinebilecek projelerin nasıl geliştirildiği gözler önüne seriliyor. Hüseyin ve Nurcan Uzut çifti, dördüncü kez bu önemli yarışmadan ödülle dönmeyi başardı. Daha önce de üç kez dereceye girerek dikkat çeken başarılı mimar çift, bu yıl uzman akademisyen kategorisinde zirveye oturarak hem kendi alanlarında bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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