Diyarbakırlı hayırsever Yılmaz Acu hastanede ziyaret edildi

Diyarbakırlı hayırsever Yılmaz Acu, tedavi gördüğü hastanede aşiret üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören ve Diyarbakır'da hayırseverliğiyle tanınan Yılmaz Acu, her gün onlarca kişinin ziyaretine ev sahipliği yapıyor. Kale Aşiretinin üyeleri, Acu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Aşiretin büyüklerinden Erhan Aktarlı geçmiş olsun dileklerinde bulunurken Acu, aileye ziyaret ve destek için teşekkür etti.

Acu, tedavi sürecinde kendisine destek olan Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Ethem Bahri Anlı'ya da teşekkür ettiğini ifade etti. - DİYARBAKIR