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Diyarbakırlı Gönüllüler, Eski Türküleri Yaşatıyor

Diyarbakırlı Gönüllüler, Eski Türküleri Yaşatıyor
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Diyarbakır'da bir grup gönüllü, oluşturdukları topluluk ile şehrin eski türkülerini cümbüş ve darbukalar eşliğinde dillendirerek kültürü yaşatmayı amaçlıyor.

Diyarbakırlı bir grup vatandaş oluşturdukları gönüllü topluluk ile Diyarbakır'ın eski türkülerini dillendiriyorlar.

Turizm kültürü yönünden birçok tarihi barındıran Diyarbakır türküleriyle de dikkat çekiyor. Diyarbakır kültürünü yaşatmak isteyen bir grup vatandaş, cümbüş ve darbukalar ile tarihi türküleri söyleyerek eski kültürleri yaşatmaya çalışıyor. Ekip sorumlusu Mahmut Çalı, Diyarbakır kültürünü iyi bir şekilde yaşatmak amaçlı böyle bir oluşumda bulunduklarını söyledi. Çalı, "Kendi arkadaşlarımızla oturup meşk alemi yapıyoruz burada ve dışarıdan gelen misafirleri ağırlamaya çalışıyoruz, amacımız Diyarbakır'ın kültürünü tanıtmak, nostalji yaşatmak" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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