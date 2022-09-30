Diyarbakır yerel haberleri | Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Solak, zabıta personeliyle bir araya geldi

Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, tarihi ilçede görev yapan zabıtalarla bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın kültürel mirasını taçlandırmak üzere 8-16 Ekim tarihlerinde 2 binden fazla sanatçı ile 600'den fazla etkinliğin düzenleneceği festival öncesi kentte hazırlıklar devam ediyor. Belediye Başkan Vekili Solak, zabıtadan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akbaş, festival öncesi ilçede görev yapan zabıta personelini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bildi aldı.

İl ve İlçelerde zabıtaların belediyelerin vitrini olduğunu belirten Solak, ilçenin düzeni ve huzuru için birçok zorluğa göğüs gererek, geceli gündüzlü, büyük bir fedakarlık gösteren zabıtaları başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Başkan Solak, "Zabıta Müdürlüğümüz, insanlarla en çok iletişim kuran birimlerinden biri olmaktadır. Bu nedenle siz zabıta arkadaşlarımız belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında doğrudan teması sağlayanlarsınız. İl ve ilçelerde zabıtanın davranışları ve tavırları, belediyelerin yönetim anlayışını yansıtmaktadır. Mutluluk, huzur, düzen, tertip zabıtaların görevlerini en iyi şekilde yapması sayesinde tesis edilir. 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kanunların ve yönetmeliklerin belirlediği yetkiler çerçevesinde görevini layıkıyla yerine getiren tüm zabıta arkadaşlarımın ilimizde ve özellikle tarihi sur ilçemizde 8-16 Ekim tarihlerinde yerli ve yabancı misafirlerin yoğunluğunda görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini inancımla hepinize şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR