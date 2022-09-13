Diyarbakır haber | Kulp ilçesinde PKK tarafından katledilen 7 vatandaş şehadetlerinin 3. yılında anıldı

Diyarbakır habere göre - Kulp ilçesinde PKK tarafından katledilen 7 vatandaş şehadetlerinin 3. yılında anıldı Terör örgütü PKK tarafından katledilen sivillerin acısı tazeliğini koruyor PKK tarafından şehit edilen öğrenciler unutulmadı Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur köyünde 3 yıl önce aralarında 6...

- Kulp ilçesinde PKK tarafından katledilen 7 vatandaş şehadetlerinin 3. yılında anıldı

Terör örgütü PKK tarafından katledilen sivillerin acısı tazeliğini koruyor

PKK tarafından şehit edilen öğrenciler unutulmadı

BATMAN - Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur köyünde 3 yıl önce aralarında 6 öğrencinin de bulunduğu orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan 7 kişi, şehadetlerinin üçüncü yılında Sason ilçesindeki şehit yakınları ve akrabaları tarafından anıldı.

Şehitlerin üçüncü yıl dönümünde Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kaşyayla köyünde bulunan aileleriyle bir araya gelen ilçedeki şehit yakınları ve gaziler, burada Kur'an'ı Kerim okuyarak dualar etti. PKK'lı teröristlerin patlattıkları araçta 1 oğlu ve 2 torunu bulunan İhsan Yaşar, yaşanan katliamı hiç bir zaman unutmayacaklarını belirtti. Yaşar, "patlatılan araçta bir oğlum ve 2 torunum vardı. Araçta bulanan diğerleri de bizim akrabalarımızdı. Aralarında yabacı kimse yoktu. Patlamada 7 kişi şehit olmuş, 10 kişide yaralanmıştı. Geçimlerini sağlamak için ormanda yevmiye ile çalışıyorlardı. Bazıları da öğrenciydi. Ben gitmeyin dedim ama onlar okul harçlıklarını çıkarmak için gitmişlerdi" dedi.

"PKK terör örgütü geçmişte de benzer katliamlar yapmıştı"

Şehit edilen masum vatandaşların arasında 4 öğrencinin de olduğunu hatırlatan Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, olayda 2 öğrencinin de yaralandığını anımsattı. Bozkurt, "Sason ilçesine bağlı Kaşyayla köyündeki şehit yakınlarımız ile birlikteyiz. 3 yıl önce yapılan bu katliamda 7 vatandaşımız şehit oldu, 10 vatandaşımızda yaralanmıştı. Bu alayda şehit edilenlerden dördü ve yaralananlardan ikisi öğrenciydi. Şehadetlerinin yıl dönümü olması münasebetiyle aileleriyle bir araya gelerek dayanışma içerisinde olacağımızı belirttik. PKK terör örgütünün bu son olayı değil. Daha önce diğer kurumlarımızda çalışan vatandaşları katlettiyse milli eğitim camiasında da öğretmen ve öğrencilerimizi katlettiğine şahitlik ettik" şeklinde konuştu.

"Terör örgütü bu olayda da zalimliğini bir kes daha göstermiştir"

"Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği 7 kişiden dördünün öğrenci olduğunu" diyen Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve küçük yaşta iki kardeşi teröristler tarafından şehit edilen Mutalip Çelik, terör örgütü PKK'nın bu olayda da zalim bir örgüt olduğunu kanıtladığını söyledi.

Çelik, "Kulp ilçesinde 3 yıl önce terör örgütü PKK döşediği uzaktan kumandalı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucunda şehit olan Sason'daki 7 masum vatandaşı anmak için aileleriyle bir araya geldik. Bu gün onların seneyi devriyesidir. Terör örgütü her yerde zalimliğini gösteriyor. Bu olayda da 7 şehidimiz, 10 gazimiz vardı. Şehitlerimizden dördü öğrenciydi. Bunlar öğrenci harçlığı için çalışan evlatlarımızdı. Hain örgüt daha önce de öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, sivil vatandaşı da şehit etti. Bilmedikleri bir şey var. Şehit olmaktan korkmayan bir toplum var karşılarında. Bizler bir ölür bin diriliriz. Bizler şehadete yürümekten gurur duyan bir milletiz" ifadelerinde bulundu.

Kaşyayla köyünde düzenlenen anma programına Sason Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, Sason Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutalip Çelik, Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt, ilçedeki şehit yakınları ve gaziler katıldı.