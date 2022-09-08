Diyarbakır yerel haberleri | İzmit Belediyesi Tarafından Hizmete Açılan Çınar Çocuk Evi 1 Yaşında
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Diyarbakır haberi... İzmit Belediyesi tarafından geçen yıl Eylül ayında hizmete açılan Çınar Çocuk Evi 1’inci yaşını kutladı.
İzmit Belediyesi tarafından geçen yıl Eylül ayında hizmete açılan Çınar Çocuk Evi 1'inci yaşını kutladı.
Çocuklara özgürce ve birlikte öğrenme şansı veren Reggio Emilia yaklaşımıyla eğitim veren İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi, 1 yaşını doldurdu. İlk mezunlarını veren ve 2022-2023 dönemine başlayan Çınar Çocuk Evi'nde eğitim gören minikler ve öğretmenleri hep birlikte birinci yaş gününü kutladılar.
HEP BİRLİKTE PASTA KESTİLER
Yeni dönem öncesi rekor başvuru ile eğitim öğretim dönemini açan İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi'nin birinci yıl kutlamasında doyasıya eğlenen minik öğrenciler hep birlikte pasta kestiler.
Kaynak: ANKA / Yerel