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Diyarbakır yerel haberleri: Diyarbakır'da üç öğrenci sınavı 1 dakika ile kaçırdı

Yerel Haberler

Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre - Diyarbakır'da üç öğrenci sınavı 1 dakika ile kaçırdı Diyarbakır'da KPSS Önlisans sınavına 1 dakika geç giden 3 öğrenci sınava alınmadı.

- Diyarbakır'da üç öğrenci sınavı 1 dakika ile kaçırdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da KPSS Önlisans sınavına 1 dakika geç giden 3 öğrenci sınava alınmadı.

Türkiye genelinde bu gün yapılan KPSS Önlisans oturumu Diyarbakır'da da binlerce öğrenci o heyecana ortak olurken, sınava geç kalan öğrenciler ise gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı.

Diyarbakır Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde sınava girecek öğrenciler, sınav saatine bir saat kala aileleriyle beraber okul bahçesinde hazır bulundular. Saat 9.30'da öğrenciler salonlara almaya başlanılırken, bazı öğrenciler okulun kapanmasına saniyeler ile yetişti. Zamanın dolmasıyla okul kapıları kapanırken, sonradan gelen 3 öğrenci sınava alınmadı. Sınava giremeyen 3 öğrenci gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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